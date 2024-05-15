عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني لدوره "كمتفرج" على أعمال قتـ.ل الفلسطينيين في غزة

صدى البلد

اتهمت النائبة العمالية الدكتورة روزينا ألين خان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه أصبح يقوم بدور الـ"متفرج" على مقـ.تل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأدانت الدكتورة ألين خان، في حديثها أمام مجلس العموم،  تصرفات إسرائيل، مستشهدة الهجمات على المستشفيات ومخيمات اللاجئين وعمال الإغاثة في القطاع. 

ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، سلطت الضوء ألين خان على منع وصول المساعدات الحيوية، وقطع إمدادات المياه، ومنع إسرائيل وصول الغذاء، وهو ما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وتساءلت الدكتورة ألين خان عن سبب سماح رئيس الوزراء البريطاني لإسرائيل بالتصرف "دون منازع" واستمراره في الوقوف موقف المتفرج وسط هذا "الرعب". وتعكس تعليقاتها القلق والإحباط المتزايدين إزاء عدم اتخاذ الحكومة البريطانية أي إجراء في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

رد سوناك
وردا على ذلك، أعرب رئيس الوزراء سوناك عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي وصفها بأنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا للمواطنين الإسرائيليين.

 ومع ذلك، فقد اعترف أيضًا بالأزمة الإنسانية الحادة في غزة وشدد على جهوده المستمرة لمعالجتها. وشدد سوناك على ضرورة وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أهمية إبقاء معبري رفح وكرم أبو سالم مفتوحين.

الجهود الإنسانية
وشرح سوناك بالتفصيل جهود حكومة المملكة المتحدة للتخفيف من الأزمة، بما في ذلك مضاعفة الاستثمار في المساعدات ثلاث مرات والعمل مع الحلفاء الدوليين لتسهيل إيصال المساعدة عن طريق البر والجو والبحر. وأشار إلى المبادرات الحالية لبناء رصيف مؤقت لتحسين وصول المساعدات.

ويسلط الحوار المتبادل بين الدكتورة ألين خان ورئيس الوزراء سوناك الضوء على الجدل الحاد حول رد فعل المملكة المتحدة على الصراع في غزة.

وبينما يدعم سوناك الإجراءات الدفاعية الإسرائيلية، فإنه يدرك أيضًا الحاجة الملحة للتدخل الإنساني، مما يوضح التوازن المعقد بين المخاوف الأمنية والمسؤوليات الإنسانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتفقد سيارات "تاكسي العاصمة" أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية

أول 10 سيارات | معلومات فريدة عن "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة

قصة شاب اختفى 26 عاما وظهر فجأة بسبب السحر.. أحداث حقيقية تحقق فيها النيابة

معسكرات اعتقالات سرية .. بيان مهم للخارجية الفلسطينية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

ننشر أول صور للسائق المتهم بالتحرش بفتاة داخل سيارة بالقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-