خبير شؤون عربية يحلل دلالات انعقاد قمة المنامة في هذا التوقيت

كشف العزب الطيب الطاهر خبير الشؤون العربية، أبرز ملفات القمة العربية التي تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال العزب الطيب الطاهر في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن البحرين تستضيف القمة العربية لأول مرة على أراضيها .

وأضاف العزب الطيب الطاهر :" توقيت انعقاد القمة العربية حساس للغاية خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ".

وتابع العزب الطيب الطاهر :" نتنياهو يصر على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية بخطورة تنفيذ عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية ".

واكمل العزب الطيب الطاهر :" العملية العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية مطروحة بقوة على أجندة القمة العربية والقادة العرب يحذرون من مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية برفح ".