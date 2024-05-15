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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة خاوية الطعام أو الخيام لـ 2 مليون مواطن في غزة

صدى البلد

أبلغت الأمم المتحدة عن وجود وضع رهيب في غزة ، بخواء مستودعات المساعدات في ثلثي الأراضي الجنوبية من أي محتويات إغاثية. 

ما يقرب من مليوني شخص  يواجهون نقصًا شديدًا في الطعام والمأوى. 

ووفقا لما نشرته الجارديان، أكد مسؤولو الأمم المتحدة على إلحاح إعادة فتح طرق المساعدات ، والتي تم حظرها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

الأزمة الإنسانية


أكد جورجيوس بتروبولوس ، رئيس المكتب الفرعي في غزة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، أن مخزونات المواد الغذائية والخيام مستنفدة ، تاركًا للسكان فقط ما تبقى في الأسواق وما تم توزيعه بالفعل. "الوقت ينفد للحصول على معبر مستدام مفتوح للإمدادات الإنسانية المتوقعة في جنوب غزة" ، صرح بتروبولوس.

التحديات اللوجستية
لقد عطل الصراع الخدمات اللوجستية المساعدات الشديدة. لا يزال معبر رفح مع مصر ، وهي نقطة دخول حيوية للمساعدة الإنسانية ، مغلقة بعد دخول القوات الإسرائيلية. وبالمثل ، أعاق القتال المكثف تدفق المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم من إسرائيل. وبالتالي ، توقف توزيع الأساسيات من قبل برنامج الأغذية العالمي (WFP) ووكالة الإغاثة والأعمال المتحدة (UNLWA).

النزوح والظروف
أكثر من 600000 شخص فروا من رفح ، مع 100000 نازح من شمال غزة. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء، مما دفع المدنيين إلى "منطقة إنسانية موسعة" على طول ساحل غزة الجنوبي. ومع ذلك ، فإن هذه المنطقة تفتقر إلى مرافق المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي الكافية ، مما يؤدي إلى "ظروف مروعة، وفقًا للعاملين في المساعدة.

جهود المساعدة والقيود
في حين تمكنت 54 شاحنة من دخول غزة يوم الثلاثاء ، مما يوفر بعض الراحة في المناطق الشمالية ، فإن حجم الحاجة يتجاوز بكثير العرض الحالي. يقدر المسؤولون أن 500 شاحنة مطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص. 

السياق السياسي والعسكري
الصراع ، الذي بدأ بهجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر ، تصاعد بشكل كبير. تهدف إسرائيل الهجومية إلى تفكيك حماس . وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين المحليين ، أدى الصراع إلى حوالي 35000 حالة وفاة ، وهم في الغالب من النساء والأطفال ، ونزوح ما يقرب من 2 مليون شخص.

ردود الفعل والاتهام الدولية
حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل على وضع خطة واضحة لمستقبل غزة ، وحذر من الفوضى المحتملة في غياب الحكم الفعال. صرح بلينكن ، "نحن لا ندعم ولن ندعم الاحتلال الإسرائيلي. نحن أيضًا ، بالطبع ، لا ندعم حوكمة حماس في غزة. "

كما اتهمت إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس ، وهي ادعاءات تنفيها الوكالة. لقد تفاقم التوترات بسبب لقطات بدون طيار الأخيرة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي ، والتي يُزعم أنها تُظهر رجالًا مسلحين بالقرب من مركبات الوكالة في رفح. أدان فيليب لازاريني ، مفوض الأونروا ، هذه الاتهامات والهجمات على مرافق الأونروا ، ودعا إلى إنهاء هذا العنف.

يصل الوضع الإنساني في غزة إلى نقطة حرجة ، مع نقص شديد في الإمدادات الأساسية والظروف غير الكافية للمدنيين النازحين. يدعو المجتمع الدولي ، وخاصة من خلال الأمم المتحدة ، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة فتح طرق المساعدات وضمان تقديم المساعدة الحيوية. 

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