حبيبنا وزعيم العالم.. فيلم تسجيلي عن دعم مصر المستمر للشعب الفلسطيني

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما تسجيليا عن الدعم المصري المستمر للأشقاء في قطاع غزة، ودور مصر في استقبال المرضى والمصابين خلال الفترة الماضية وتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة لهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي يعقده رئيس الوزراء أسبوعيا:

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموتمر الصحفي اليوم يحضره وزراء الصحة والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء والعدل والإسكان والتضامن الاجتماعي.

وتابع مدبولي، أنه سيتم إطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك» لـ تصحيح وعي المواطنين بالتعاون بين الوزارات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الحضور بسبب وجود عدد من الموضوعات المهمة لتوضيح الصورة للمواطن المصري في عدد من القضايا، لافتا إلى ان وزير الاوقاف يحضر للحديث عن بناء الوعي لاطلاق حملة تحت اسم «صحح مفاهيمك» .

ما يحدث في قطاع غزة

وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن ما يحدث في قطاع غزة الحملة الممنهجة ضد الدولة المصرية لافتا إلى ان الرئيس السيسي اوضح خلال كلمته ان الدولة المصرية تعمل ضمن 3 محاور رئيسية هي تداخل المعونات ووقف اطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

مصر تحملت كثيرا

وتابع مدبولي، أن مصر تحملت كثيرا بسبب موقفها القوى للوقوف مع الدولة الفلسطينية والتاكيد على الثوابت المصرية تجاه الشعب الفلسطيني .

مصر لم تتوقف لحظة

وأكد مدبولي، أن مصر لم تتوقف للحظة لدخول المساعدات الانسانية لغزة مؤكدا ان معبر رفح هو معبر للافراد وله جانبين جانب من ناحية مصر وتسيطر عليه مصر، والثاني من ناحية غزة وتسيطر عليه إسرائيل ومع ذلك مصر لم تتاخر يوم عن ادخال المساعدات مؤكدا ان هناك سيارات وقفت لشهور وكانت نحو 1200 شاحنة بسبب تعنت الجانب الاسرائيلي.