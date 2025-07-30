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حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%، قائلا:"بطمن المواطنين مفيش حاجة جديدة ولا زيادة هتدفعوا زي ما الشائعات بتقول".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة الصحة نفت ما يتداول من اخبار وشائعات غير صحيحة، متابعا: الكلام كاذب وغير صحيح ولم يحدث أي تعديل على قواعد صرف الأدوية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

أحمد موسى الأدوية وزارة الصحة

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