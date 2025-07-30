حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على شائعات زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلا من 35%، قائلا:"بطمن المواطنين مفيش حاجة جديدة ولا زيادة هتدفعوا زي ما الشائعات بتقول".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة الصحة نفت ما يتداول من اخبار وشائعات غير صحيحة، متابعا: الكلام كاذب وغير صحيح ولم يحدث أي تعديل على قواعد صرف الأدوية.



ولفت إلى أن وزارة الصحة ناشدت المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.