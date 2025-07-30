صحيفة سويسرية تُفجر مفاجأة بشأن فشل انتقال أوكو لـ الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن سر فشل انتقال الفرنسي تيدي أوكو، لاعب فريق لوزيرن السويسري، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة بليك السويسرية فإن اللاعب صاحب الـ 27 عاما تراجع عن قراره بالانضمام إلى الزمالك، بعد عدم الوفاء بـ بنود العقد المتفق عليها شفهيا، رغم اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

ويرتبط اللاعب بعقد مع لوزيرن السويسري حتى يونيو 2026، لكن تيدي أوكو يخطط للرحيل عن النادي ويدرس وكيله في الوقت الحالي عدة عروض أخرى.

الزمالك كان يبحث عن دعم مركز الجناح الأيمن، لذلك اتفق مع تيدي أوكو على كافة التفاصيل، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة وبالتالي لا يزال الأبيض يبحث في الوقت الحالي عن جناح قوي يدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.