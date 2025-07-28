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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر السيد: الزمالك سيحصل على تعويض في صفقة تيدي أوكو

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشف نادر السيد، نجم الزمالك الأسبق، خلال تصريحاته عبر إذاعة "ميجا FM"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة اللاعب تيدي أوكو، مؤكدًا وجود اتفاق ثلاثي مُلزم بين نادي الزمالك، واللاعب، والنادي السويسري، بناءً على مراسلات رسمية موثقة.

وأوضح السيد أن الزمالك سيحصل على تعويض مالي، مشيرًا إلى أنه لو كان النادي لا يرغب في التعاقد مع اللاعب، لكان تيدي أوكو هو من سيحصل على تعويض، ولكن في الوضع الحالي، فإن الزمالك هو المستفيد ماليًا من الصفقة.

وأشار إلى أن سبب تأخر إعلان نادي الرياض السعودي عن التعاقد مع تيدي أوكو، يعود إلى التزامه بدفع تعويض مالي لنادي الزمالك حال الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

من جانبه كشف ماريوس هابيامبير، وكيل الفرنسي تيدي أوكو، لاعب فريق لوزيرن السويسري، كواليس جديدة بعد فشل انتقال لاعبه إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ماريوس في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “الزمالك اتفق مع تيدي أوكو على عقد لمدة ثلاث سنوات، وكان سيتقاضى 8 أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع لوزيرن السويسري، وكان سيصبح ضمن أكبر ثلاث لاعبين حصولًا على رواتب في الزمالك”.

الزمالك السعودية تعويض لنادي الزمالك

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