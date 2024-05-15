العلامة الكاملة.. ناقد رياضي يعلق على فوز بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز بيراميدز في الدوري الممتاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت:"بيراميدز يحقق فوزه السابع على التوالي في الدوري الممتاز ليحصد العلامة الكاملة في آخر 7 مباريات.

بيراميدز رفع رصيده الى 47 نقطة ليحلق منفردا في صدارة الدوري بفارق 10 نقاط كاملة عن المصري صاحب المركز الثاني.

بيراميدز يتفوق على الأهلي بفارق 14 نقطة كاملة ويمتلك الأهلي 5 مباريات أقل من بيراميدز

بيراميدز حصد 47 نقطة من 20 مباراة (60 نقطة متاحة) بنسبة حصد نقاط 78 %

الأهلي حصد 33 نقطة من 15 مباراة (45 نقطة متاحة) بنسبة حصد نقاط 73 % فقط

لو استمر الأهلي بنفس المعدل سيصل الى 44 نقطة بعد 20 مباراة بفارق 3 نقاط أقل من بيراميدز".