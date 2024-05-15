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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سماح أبو بكر عزت من معرض زايد: مدرس الفرنساوي حببني في العربي

معرض زايد
معرض زايد

أقيمت اليوم أولى ندوات معرض زايد لكتاب الطفل، بعنوان « صورة الفتاة في أعمال الكاتبة سماح أبو بكر عزت»، بمشاركة شخصية المعرض سماح أبو بكر، والكاتب والأكاديمي الدكتور محمد سيد عبد التواب.
وقال محمد سيد عبد التواب، إن سماح أبو بكر عزت بمثابة سفيرة الطفولة في بر مصر، عملت عبر إبداعاتها لتشكيل وجدان اطفال مصر، لافتا إلى أن موضوع الندوة يمثل قضية هامة في أدب الأطفال .
وأضاف: «نبدأ من السلسلة الأولي التي جاءت تحت عنوان ريهام وحروف الكلام  تلك الفتاة المحبة جدا للغة العربية، والتي جاءت لتقدم اللغة العربية برشاقة وحب، وتقدم اللغة العربية من منظور مختلف».
من جهتها قالت سماح أبو بكر عزت  كان هناك أساتذة أقدر مني يستحقون التكريم في معرض زايد لكتب الطفل، ولاشك أن تكريمي باختياري لشخصية معرض  الشيخ زايد لكتب الطفل، يعطيني حافز ودافع لأن أضيف شيئا  في مشروعي.
وتابعت:  بالرغم من أنني أجيد أربع لغات إلا أنني أحب لغتي العربية، ومن المثير للدهشة أن من  دفعني لحب العربية، هو معلم اللغة الفرنسية، والذي دفعني لقراءة المتنبي باللغة العربية في عمر ال ١٢ عاما، وقرأت الرافعي في عمر ال ١٤، و هذه الكتابات دفعتني لمحبة اللغة العربية، وأخذت على عاتقي أن أقدم شيء للغة العربية مرتبطة بالطفل، ولكن في صورة بسيطة لأن الطفل ابن الدهشة.
وأكملت: بدأت عملي للأطفال عبر الدراما من خلال شبكة صوت العرب،  ونجحت عبر أعمالي والتي لاقت قبولا ونجاحا و حصلت على  جوائز منها، أن أحقق ما كنت أحلم به للأطفال، ولفتت إلى أن نادر أبو الفتوح  هاتفها ليسالها عن أعمالها والجديد، وطلب منها أن تأخذ تقاريره المكتوبة عن أعمالها لتكون هي افضل الجوائز التي تحصلت عليها إلى الآن.
وأشارت إلى أن شخصية ريهام  التي  جاءت عبر سلسلة ريهام وحروفها  كانت  لابد  أن أتقدم فيها مغايرة  بدءا من استعراض الفروق بين الفناء والفناء، والجبن والجبن وغيرها كل هذا جاء في سياق درامي.
وأكدت انها ترفض طبعا الكتابة بالعامية للأطفال خاصة أنها من الممكن أن يتم وصفها من هؤلاء الذين تربوا في مدرسة المتنبي.
وكانت قد افتتحت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، مساء اليوم، فعاليات الدورة الثانية من معرض زايد لكتاب الطفل، بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور الدكتورة منى بركات نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أحمد أبو حسين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريد زاهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعادل المصري رئيس لجنة المعارض بالمؤسسة، وعدد من القيادات.
وتأتي الدورة الثانية من المعرض التي تستمر حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري تحت شعار «هيا نقرأ معا»، وبحلول كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت شخصيته، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة.

صورة الفتاة في أعمال الكاتبة سماح أبو بكر عزت معرض زايد لكتاب الطفل

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