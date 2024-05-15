مجمع محاكم شمال الشرقية يفصل في قرابة 65 ألف قضية خلال 3 أشهر

مجمع محاكم شمال الشرقية يحقق طفرة في الفصل في القضايا

66 ألف قضية محصلة ما تم الفصل فيه خلال 3 أشهر

محكمة اليوم الواحد والشهر الواحد لأول مرة بمحاكم الجمهورية

مكافأة المحضرين المجدين في التبليغ بشخصهم

المستشار محمد رأفت ومساعده أصغر رؤساء محاكم

على بُعد أقل من نصف ساعة من مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية وتحديدا داخل مدينة ههيا، يقع مجمع محاكم شمال الزقازيق الابتدائية، ذلك المكان الذي تحول الى خلية نحل من الموظفين والمستشارين وجميع الأطقم العاملة لخدمة المواطنين المترددين على المجمع لقضاء حوائجهم حيث رفع القائمون على المجمع برئاسة المستشار محمد رأفت حماد شعار “تحقيق العدالة الناجزة وسرعه البت في القضايا المختلفة” لتحقيق ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في رؤيته لمصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة في سرعة الإنجاز في القضايا وما أكد عليه المستشار عمر مروان وزير العدل.

محكمة اليوم الواحد والفصل في 55000 قضية

خلال الفترة القليلة الماضية ومع تولي المستشار محمد رأفت مهام عمله رئيسا لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية تبني مجمع محاكم شمال الزقازيق فكرا جديدا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية وهو مبادرة اليوم الواحد ومحكمة الشهر الواحد.

فمحكمة اليوم الواحد تستهدف فئة من الدعاوى وهى «المدنى المستعجل – إشكالات التنفيذ – الدعاوى المدنية التي أعلنت بشخصهم ودعاوى الأسرة ومحاكم الجنح الجزئية ومحاكم الجنح المستأنف» ويتم دعوة الخصوم أمام المحكمة ويتم الفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق لدفاع الخصوم لفصل النزاع بينهم في ذات اليوم وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.

فيما جاءت مهمة محكمة اليوم الواحد في تقديم القضايا في يوم واحد على مستوى دوائر محاكم شمال الزقازيق الابتدائية والفصل فيها في يوم واحد بعد اكتمال أركان القضية وتم الفصل فيما يقارب من ٥٥٠٠٠ الف قضية في يوم واحد فقط وهو ما ادى الى طريق العدالة الناجزة.

محكمة شمال الشرقية تنفذ ١١٦٥٢ حكم أسرة

ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة اليوم الواحد تحت إشراف المستشار محمد رأفت حماد ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة تنفيذ الاحكام بتنفيذ عدد ١١٦٥٢ حكم تنفيذ الأسرة والقيام بتنفيذ الأحكام المدنيه بعدد ٢٤٢١ حكما في خلال تلك المدة.

كما شهدت المحكمة تسليم ١٢٣ قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز ١٠٠% وقرارات تمكين بالمشاركة ١٠٩ قرارات بنسبة انجاز ٩٩% وايضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد ٢٦ قرارا بنسبه انجاز ٩٩% بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقه لم تحدث من قبل ضمانا للشفافية المطلقة.

محكمة الشهر الواحد والفصل في قرابة ٦٦٠٠٠ ألف قضية

أما محكمة الشهر الواحد فتستهدف جميع قضايا «المدنى الجزئى – المدنى الكلى والمستأنف وقضايا الأسرة» التي تستلزم مقتضيات العدالة تأجيلها لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر تحقيقا لدفع الخصوم بحيث تصبح جاهزة للحكم فيها خلال شهر واحد فقط من نظر أول جلسة لها تحقيقا للعدالة الناجزة.

ومبادرة الشهر الواحد قامت على استكمال ما تبقي من قضايا مؤجلة، حيث امر المستشار محمد رأفت حماد بعدم تأجيلها اكثر من اسبوعين وهو ما ادى الي فصل فيما يقرب من ١١٠٠٠ الف قضية في خلال الشهر وكانت الجمله قضايا اليوم الواحد والشهر ما يقرب من ٦٦٠٠٠ الف قضيه تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة والجمهوريه الجديده واستراتيجية وزارة العدل ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتأتي تلك المبادرات ضمن المبادرات التطويرية التي شملت مراحل العمل القضائى وبنيت على دراسات علمية حيث تم الوقوف على أسباب تأخر الفصل في القضايا المعروضة على محاكم شمال الزقايق الابتدائية بدوائرها المختلفة وتم تكوين فريق عمل يتكون من رئيس المحكمة ومدير إدارة التنفيذ والأمين العام للمحاكم ووكيل الأمين العام المسؤول عن المكاتب الأمامية.

المستشار محمد رأفت أصغر رئيس محكمة ابتدائية

فيما يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة ابتدائية على مستوى الجمهوريه وايضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ ويأتي ذلك تطبيقا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.