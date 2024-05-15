ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تنسيقاً ومديرية أمن الشرقية قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بجوار أحد المحال بمنطقة تل بليم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة (قطرها متر وعمقها متر) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.. وإعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.