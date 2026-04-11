الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة بمصر الجديدة بحضور رسمي ودبلوماسي واسع
وزير الاستثمار: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة مكونات السكك الحديدية
بوساطة إماراتية.. إجراء عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
موعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 بالحكومة.. هل يشهد القطاع الخاص زيادة مماثلة؟
هل هناك عداء؟.. تقارير إنجليزية تشكك في علاقة سلوت وصلاح
بعد حفائر استمرت 6 سنوات.. كشف أثري جديد في بلوزيوم بشمال سيناء
إخماد حريق مخزن أعلى كشري شهير في الحوامدية وفحص وجود إصابات.. صور
مستثمري مرسى علم: كسوف الشمس الكلي فرصة لوضع مصر على خريطة السياحة الفلكية
البيت الأبيض: أنباء الموافقة على الإفراج عن أصول إيرانية غير صحيحة
إيران تعلن الخطوط الحمراء.. طهران تضع شروطها على طاولة مفاوضات إسلام أباد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

موعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 بالحكومة.. هل يشهد القطاع الخاص زيادة مماثلة؟

أميرة خلف

فى خطوة جادة من الدولة وتزامنا مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، قررت الحكومة  خلال الفترة الماضية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه في القطاع الحكومي، والتى من المقرر صرفها بداية يوليو المقبل، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبهذه الخطوة، يعود ملف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى الواجهة، وسط تساؤلات الملايين من الموظفين حول إمكانية تطبيق زيادة مماثلة أسوة بالقطاع الحكومي، تحقق قدرًا من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.


في هذا الصدد، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص يتطلب رؤية مرنة تأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة كل قطاع، وقدرته المالية، وحجم الشركات العاملة به، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة.

وأوضحت" الشريف"، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن القطاع الخاص لا يمكن التعامل معه ككتلة واحدة، نظرًا لتباين قدراته الاقتصادية، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة قبل فرض أي زيادات موحدة في الأجور، بما يضمن عدم الإضرار باستمرارية بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت عضو قوى عاملة النواب إلى أن الربط بين زيادة الأجور والإنتاجية يعد أحد الحلول المطروحة، إلى جانب ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين دون التأثير سلبًا على بيئة الاستثمار.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية واستدامة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار النقاش حول موقف القطاع الخاص من زيادات الأجور الأخيرة في الحكومة. 
 

تحرك برلماني لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

تجدر الإشارة إلى أن تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير القوى العاملة، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح "سليم"، في طلبه، أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026، وهو ما يستدعي دراسة تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص. 

موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد

تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

باركنسون

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

النقاش الصغير

النقاش الصغير يضرب مثالًا في عزة النفس : مش محتاج مساعدة من حد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| الألتهاب الرئوي يستمر لفترة أطول بعد نزلة برد.. إزاي تختاري السمك السليم

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد