توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة توقف حقل ظهر عن الإنتاج .. طرح شريحة محمول مخصصة للأطفال.. القطاع الخاص يلتزم بالحد الأدنى للأجور

كريم محمد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

 

أحمد موسى عن زيادة بعض شرائح الكهرباء: مش عاوزين نروح لتخفيف أحمال

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء لبعض الشرائح، مضيفا : «اللي زاد بس هو اللي بيزيد عن استخدام 2000 كيلو وات، وأهلنا البسطاء اللي استهلاكهم بسيط زي ما هما في الشرائح ما زادش، وهم يمثلوا نحو 40% من المستخدمين، اللي عنده تكييف واثنين وثلاثة دول هيدفعوا زيادة بنسبة 16%، لكن اللي عنده مروحة لأ مفيش زيادة لهم، وهذه الزيادات بسبب الأزمة العالمية».

عمرو أديب: قرار الكهرباء بمصادرة "الكاتيلات" داخل مقراتها موفق لترشيد الكهرباء

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الحكومة تتبنى سياسات الترشيد للحد من استهلاك الموارد التي تحتاج إلى العملة الصعبة، مشيرًا إلى إجراءات تشمل العمل عن بعد وإغلاق المحلات مبكرًا للحد من الهدر،  مضيفا أن وزارة الكهرباء نفذت حملة داخل مقراتها لمصادرة الأجهزة غير المصرح بها مثل "الكاتيلات" وغلايات المياه، وديون الكهرباء تتجاوز 310 مليار جنيه، ومثنيًا على جهود الوزارة في هذا المجال.

حقيقة توقف حقل ظهر .. واستمرار الإنتاج واكتشافات الغاز الجديدة

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ما تم اثارته بأن حقل ظهر أصبح لا يعمل هو كلام عار تماما من الصحة وحقول الغاز لا تنضب على الإطلاق وأنا لم أذكر أن الحقل انتهى وتوفي،  حقل ظهر عمل في 2018، وخلال تلك الفترة حدث تناقص طبيعي نتيجة السحب من أبار الغاز، مؤكدا أن الحقل مستمر حتى الأن.

اتحاد الصناعات: استمرار دعم الأسمدة للمزارعين وصغار الحائزين

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن سماد «اليوريا» يُعد الأكثر استخدامًا في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين يمتلكون أقل من 25 فدانًا يحصلون على الأسمدة بأسعار مدعمة، وفقًا لسياسات التسعير التي تحددها كل شركة، مضيفًا: «لا حديث أو ترتيبات لزيادة سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة، دي سياسة الدولة وسياسة وزارة الزراعة».

طرح شريحة محمول مخصصة للأطفال.. تنظيم الإتصالات يكشف التفاصيل

كشف المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاد القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للأطفال في طريق التعامل مع استخدام الأطفال السوشيال ميديا والألعاب الالكترونية.

ظروف التصوير كانت صعبة| باسم سمرة يكشف كواليس عين سحرية

كشف الفنان باسم سمرة عن تفاصيل جديدة في مشواره الفني، مؤكدًا حبه للأكلات الشعبية مثل الممبار والكبدة والفشة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه خلال السنوات الأخيرة جاء بتوفيق من الله واختيار أعمال مميزة.

درة: سعيدة بالتعاون مع أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي وبينا كيميا

قالت الفنانة درة إن شخصية ميادة في مسلسل علي كلاي بها شر غير طبيعي وصل لمرحلة الأذي وهنا منطقة خطرة جدا في شخصيتها ، وأثناء التصوير تعيش هذه الشخصية ، وكان هناك اقتراحات مع المخرج والمؤلف وبشكل ودي وفي إطار روح العمل ، ومنها أن تقوم بإعادة الولد الي والده في نهاية الاحداث وأنا بطبيعتي احترم المؤلف والمخرجً.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: أخذ عينة تشخيص أورام من والدي مستحيلة.. لا يتحمل الجراحة

أكد الفنان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن الأخبار المتداولة حول وضع والده الصحي تحمل بعض المغالطات، قائلًا: "كان هناك سوء تفاهم في بعض الأخبار، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة استخدام جهاز التنفس الصناعي، هو يحتاج فقط إلى أكسجين خارجي يتم توصيله عبر قناع على الوجه أو أحيانًا أنبوب للأنف".

رجال الأعمال المصريين: أغلب القطاع الخاص يلتزم بالحد الأدنى للأجور

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد الذي أعلنته الحكومة والبالغ 8000 جنيه بداية من أول يوليو المقبل سيشمل الأغلبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص.

أسرار تروى لأول مرة عن مصطفى محمود.. ابنته تكشف الحقيقة وترد على الشائعات

كشفت أمل مصطفى محمود عن جوانب إنسانية وشخصية خفية في حياة والدها الراحل، مؤكدة أن صورته الحقيقية تختلف كثيرًا عما تم تداوله في بعض الروايات والشائعات، مضيفا أن والدها كان يتمتع بطبع هادئ وشخصية بسيطة، وكان يحرص رغم انشغاله على قضاء وقت مع أبنائه واللعب معهم، في صورة تعكس جانبه الإنساني بعيدًا عن مكانته العلمية الكبيرة.

عبد اللطيف المناوي: العالم فقد السيطرة على ترامب وسط تراجع دور القادة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد اللطيف المناوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفقد السيطرة، بل إن العالم هو من فقد القدرة على التعامل معه والسيطرة على تحركاته، موضحًا العالم يمر بمرحلة “تقزّم” في القيادات، في ظل غياب شخصيات دولية مؤثرة وقادرة على فرض توازن حقيقي، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون ترامب أكثر عقلانية وحكمة خلال ولايته الثانية.

نقيب الفلاحين: وفرة الخضروات تخفض الأسعار.. والطماطم تواصل التراجع

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التأثير الحالي لارتفاع أسعار الأسمدة لا يزال محدودًا، نظرًا لاقتراب انتهاء الموسم الزراعي الشتوي، متوقعًا أن تظهر التداعيات بشكل أوضح مع انطلاق الموسم الصيفي وزيادة احتياجات المحاصيل من الأسمدة، وأسواق الخضروات تشهد حالة من الوفرة في المعروض، ما أدى إلى تراجع الأسعار بصورة ملحوظة.

باسم سمرة: بعشق أكل المسمط وبحب البمبار والفشة والكرشة

كشف الفنان باسم سمرة تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبداياته في عالم التمثيل، مشيرًا إلى أنه يعشق الأكلات الشعبية، قائلا : «أحب البمبار والفشة والكرشة، وهذه الأكلات تعد من الأطعمة المفضلة بالنسبة لي».

