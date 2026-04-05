مدحت يوسف ينفي شائعات توقف حقل ظهر ويؤكد استمرار الإنتاج واكتشافات الغاز الجديدة



أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن ما تم اثارته بأن حقل ظهر أصبح لا يعمل هو كلام عار تماما من الصحة وحقول الغاز لا تنضب على الإطلاق وأنا لم أذكر أن الحقل انتهى وتوفي.

وقال مدحت يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حقل ظهر عمل في 2018، وخلال تلك الفترة حدث تناقص طبيعي نتيجة السحب من أبار الغاز، مؤكدا أن الحقل مستمر حتى الأن.

وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن هناك عمل مستمر في الحقل لمزيد من الإكتشافات، والتصريحات التي ذكرت عني أصابتني بالحزن لأنه لم أذكر أن الحقل قد أنتهى.

وأشار إلى أن حقل ظهر أكبر حقل يصدر غاز طبيعي في مصر