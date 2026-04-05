تعليق ناري من نشأت الديهي بشأن التصريحات الأخيرة حول إنتاج حقل ظهر

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، تصريحات مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق حول حقل غاز ظهر، بقوله إن إنتاج حقل ظهر مات.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "يا مهندس مدحت حتى لو كلامك حقيقي هل ده وقته ولكن هذا كلام كذب".



وأضاف "هذا كلام لا يليق بواحد في سنك انك تطلع وتقول هذا الكلام لأننا عندنا شريك أجنبي لا يمكن أن يسمح بأن يتم تناول مثل هذا الكلام".



وتابع "حتى هو خرج على صفحته وقال هذا الكلام غير صحيح وأنه لم يقل هذا الكلام، أنا مش عارف ايه اللي حصل للناس أنا مش قادر اصدق استفدت ايه لما قولت كلام فنيا غلط وخليت الناس في البترول يضحكوا عليك".



واستطرد "وبعدها طلع وقال أنا مقولتش ولكن أنت قولت وكذبت، أنا استمعت لتسجيلك الصوتي مع الصحفية والله معايا على التليفون يا جماعة عيب العقل فين يا أخي العقل فين هل هذا وقت لمثل هذه الكلام لا وتطلع وتقول كلام غير صحيح".