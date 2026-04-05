اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
اتحاد الصناعات: استمرار دعم الأسمدة للمزارعين وصغار الحائزين

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن سماد «اليوريا» يُعد الأكثر استخدامًا في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين يمتلكون أقل من 25 فدانًا يحصلون على الأسمدة بأسعار مدعمة، وفقًا لسياسات التسعير التي تحددها كل شركة، مضيفًا: «لا حديث أو ترتيبات لزيادة سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة، دي سياسة الدولة وسياسة وزارة الزراعة».

أوضح شريف الجبلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن سعر طن الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 6 آلاف جنيه، بينما يصل سعر الطن غير المدعم إلى نحو 25 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأسمدة المدعمة لا ترتبط بالأسعار العالمية، حيث تضع الحكومة ضوابط خاصة لدعمها لصالح المزارعين.

أضاف شريف الجبلي، أن أسعار الأسمدة في السوق الحرة المحلية تظل أقل من نظيرتها عالميًا، رغم وصول سعر الطن محليًا إلى نحو 25 ألف جنيه، مشددًا على أن الدعم الحكومي يظل منفصلًا عن تقلبات السوق العالمية، مشيرًا إلى أن دول الخليج تنتج نحو 30% من إجمالي إنتاج سماد «اليوريا» عالميًا، وهو ما ساهم في التأثير على الأسعار، خاصة في ظل تراجع المعروض مقابل زيادة الطلب واحتياجات المزارعين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

لفت شريف الجبلي إلى أن مصر تمتلك وفرة في إنتاج الأسمدة، في ظل توفير الدولة للغاز الطبيعي كمادة خام أساسية تعتمد عليها المصانع، مؤكدًا أن مصر تنتج ما يعادل ضعف احتياجاتها من الأسمدة الأزوتية.

