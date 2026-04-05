اتحاد الصناعات: استمرار دعم الأسمدة للمزارعين وصغار الحائزين

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن سماد «اليوريا» يُعد الأكثر استخدامًا في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين يمتلكون أقل من 25 فدانًا يحصلون على الأسمدة بأسعار مدعمة، وفقًا لسياسات التسعير التي تحددها كل شركة، مضيفًا: «لا حديث أو ترتيبات لزيادة سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة، دي سياسة الدولة وسياسة وزارة الزراعة».

أوضح شريف الجبلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن سعر طن الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 6 آلاف جنيه، بينما يصل سعر الطن غير المدعم إلى نحو 25 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأسمدة المدعمة لا ترتبط بالأسعار العالمية، حيث تضع الحكومة ضوابط خاصة لدعمها لصالح المزارعين.

أضاف شريف الجبلي، أن أسعار الأسمدة في السوق الحرة المحلية تظل أقل من نظيرتها عالميًا، رغم وصول سعر الطن محليًا إلى نحو 25 ألف جنيه، مشددًا على أن الدعم الحكومي يظل منفصلًا عن تقلبات السوق العالمية، مشيرًا إلى أن دول الخليج تنتج نحو 30% من إجمالي إنتاج سماد «اليوريا» عالميًا، وهو ما ساهم في التأثير على الأسعار، خاصة في ظل تراجع المعروض مقابل زيادة الطلب واحتياجات المزارعين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

لفت شريف الجبلي إلى أن مصر تمتلك وفرة في إنتاج الأسمدة، في ظل توفير الدولة للغاز الطبيعي كمادة خام أساسية تعتمد عليها المصانع، مؤكدًا أن مصر تنتج ما يعادل ضعف احتياجاتها من الأسمدة الأزوتية.