نجل عبد الرحمن أبو زهرة: أخذ عينة تشخيص أورام من والدي مستحيلة.. لا يتحمل الجراحة

أكد الفنان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن الأخبار المتداولة حول وضع والده الصحي تحمل بعض المغالطات، قائلًا: "كان هناك سوء تفاهم في بعض الأخبار، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة استخدام جهاز التنفس الصناعي، هو يحتاج فقط إلى أكسجين خارجي يتم توصيله عبر قناع على الوجه أو أحيانًا أنبوب للأنف".

وأوضح احمد أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن وضع التنفس لدى والده يشهد بعض التذبذب، لكنه ليس على جهاز تنفس صناعي حتى الآن، مشددًا على أن التشخيص الدقيق للأورام يحتاج إلى أخذ عينة، وهو أمر مستحيل في سن والده، حيث لا يستطيع تحمل أي تدخل جراحي أو منظاري، وبالتالي لا يمكن تأكيد وجود ورم حتى الآن، بالرغم من إجراء عدة أشعة لتوضيح الصورة.

وشدد احمد أبو زهرة على أن السبب الرئيسي في صعوبة التنفس ونقص الأكسجين يعود إلى عوامل تراكمية مثل التدخين السابق، إصابة بكوفيد في 2021 أو 2022، أو تغييرات جوية وفيروسات موسمية، وهي أمور تؤثر على وظيفة الرئة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن والده كان بحالة جيدة حتى قبل أسبوعين تقريبًا، حيث احتفل بعيد ميلاده في بداية مارس وكان واعيًا ومتفاعلًا تمامًا.

وتابع: "لكن مع نهاية شهر رمضان حدث تدهور، ما أدى إلى نقل والده إلى المستشفى بعد فقدان وعيه، وليس بسبب غيبوبة أو مرض ألزهايمر، بل نتيجة اختلال في معادن وأملاح الجسم، ما أثر على وعيه واستجابته".