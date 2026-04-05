اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
درة: سعيدة بالتعاون مع أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي وبينا كيميا

قالت الفنانة درة إن شخصية ميادة في مسلسل علي كلاي بها شر غير طبيعي وصل لمرحلة الأذي وهنا منطقة خطرة جدا في شخصيتها ، وأثناء التصوير تعيش هذه الشخصية ، وكان هناك اقتراحات مع المخرج والمؤلف وبشكل ودي وفي إطار روح العمل ، ومنها أن تقوم بإعادة الولد الي والده في نهاية الاحداث وأنا بطبيعتي احترم المولف والمخرجً.

وأضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة ، أن المرض باحداث المسلسل " علي كلاي " كان ضمن السيناريو ،. وأن تمرض البطلة وتموت خلال نهاية الأحداث ، وكانت هناك كيميا كبيرة بيني وبين الفنان أحمد العوضي ، ويمكن في البداية يكون هناك تخوف من التعاون مع فنان لأول مرة وعند تصوير مسلسل "علي كلاي " تحمست جداً للتعاون مع العوضي وهو نجم كبير وقريب من الشارع وقدم أدوار ناجحة ولديه جماهيرية.

وأوضحت أنه خلال التصوير هناك أشياء مشتركة بسننا ومنها الالتزام وحب العمل، وأن النجاح يأتي من الجميع وكل مشهد كان هناك تفاهم وبناخد من إحساس بعض ، وقدمنا مشاهد مهمة خلال أحداث المسلسل، وطوال أحداث المسلسل لديها صراع داخلي وأرادت الانتقام منه ، وشخصية ميادة وعلاقتها بالعوضي علاقة سامة وتوكسيك.

وتابعت: هناك نوع من الحب به قدر من الأذى وأنا لا أحب ذلك النوع وهو شبيه من إدمان المخدرات وهذه هي شخصية ميادة أحبت زوجها ودمرته في نفس الوقت.

وعن أصعب المشاهد في " علي كلاي " أجابت مشهد قرار الزواج من أخيه سيف وهو مشهد مركب يبدأ من لقاء بطل العمل علي كلاي وتتودد إليه وعندما رفضت تحولت إلى شخصية مدمرة ، ومشهد علي كلاي عندما أراد طلاق ميادة.

وقدم البرنامج تقرير عن ردود فعل المشاهدين عن دورها حيث أشاد الجميع بها وشخصيتها المركبة الصعبة وأنها نجحت جدا وكانت مؤثرة للجمهور. وعقبت ردة انها سعيدة بكلام الناس وبخاصة ان شكلي لا يوحي بالشر وايضاً طريقة كلامي ولكني غيرت كل ذلك وقدمت الشر بطريقة مختلفة وبأسلوب وطريقة ونبرة صوت.  

وعن البطولة المطلقة خلال أحداث المسلسل قال إن نجاح العمل يعود إلى أسرة العمل وقدمنا دورا جديدا  وتعاونا فنيا ممتعا ومهم بيني وبين الفنان أحمد العوضي.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

جانب من الحدث

المصري للدراسات الاقتصادية يناقش أزمة النظام التجاري العالمي ويدعو لتحرك دولي بديل

جانب من الاجتماع

بعثة الصناعات الهندسية تنطلق إلى تونس بمشاركة 16 شركة لتعزيز الصادرات

جانب من الاجتماع

هئية سلامة الغذاء تقود مصر نحو «خالية من الدهون المتحولة»

بالصور

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

