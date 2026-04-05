درة: سعيدة بالتعاون مع أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي وبينا كيميا

قالت الفنانة درة إن شخصية ميادة في مسلسل علي كلاي بها شر غير طبيعي وصل لمرحلة الأذي وهنا منطقة خطرة جدا في شخصيتها ، وأثناء التصوير تعيش هذه الشخصية ، وكان هناك اقتراحات مع المخرج والمؤلف وبشكل ودي وفي إطار روح العمل ، ومنها أن تقوم بإعادة الولد الي والده في نهاية الاحداث وأنا بطبيعتي احترم المولف والمخرجً.

وأضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة ، أن المرض باحداث المسلسل " علي كلاي " كان ضمن السيناريو ،. وأن تمرض البطلة وتموت خلال نهاية الأحداث ، وكانت هناك كيميا كبيرة بيني وبين الفنان أحمد العوضي ، ويمكن في البداية يكون هناك تخوف من التعاون مع فنان لأول مرة وعند تصوير مسلسل "علي كلاي " تحمست جداً للتعاون مع العوضي وهو نجم كبير وقريب من الشارع وقدم أدوار ناجحة ولديه جماهيرية.

وأوضحت أنه خلال التصوير هناك أشياء مشتركة بسننا ومنها الالتزام وحب العمل، وأن النجاح يأتي من الجميع وكل مشهد كان هناك تفاهم وبناخد من إحساس بعض ، وقدمنا مشاهد مهمة خلال أحداث المسلسل، وطوال أحداث المسلسل لديها صراع داخلي وأرادت الانتقام منه ، وشخصية ميادة وعلاقتها بالعوضي علاقة سامة وتوكسيك.

وتابعت: هناك نوع من الحب به قدر من الأذى وأنا لا أحب ذلك النوع وهو شبيه من إدمان المخدرات وهذه هي شخصية ميادة أحبت زوجها ودمرته في نفس الوقت.

وعن أصعب المشاهد في " علي كلاي " أجابت مشهد قرار الزواج من أخيه سيف وهو مشهد مركب يبدأ من لقاء بطل العمل علي كلاي وتتودد إليه وعندما رفضت تحولت إلى شخصية مدمرة ، ومشهد علي كلاي عندما أراد طلاق ميادة.

وقدم البرنامج تقرير عن ردود فعل المشاهدين عن دورها حيث أشاد الجميع بها وشخصيتها المركبة الصعبة وأنها نجحت جدا وكانت مؤثرة للجمهور. وعقبت ردة انها سعيدة بكلام الناس وبخاصة ان شكلي لا يوحي بالشر وايضاً طريقة كلامي ولكني غيرت كل ذلك وقدمت الشر بطريقة مختلفة وبأسلوب وطريقة ونبرة صوت.

وعن البطولة المطلقة خلال أحداث المسلسل قال إن نجاح العمل يعود إلى أسرة العمل وقدمنا دورا جديدا وتعاونا فنيا ممتعا ومهم بيني وبين الفنان أحمد العوضي.