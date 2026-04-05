أحمد موسى عن زيادة بعض شرائح الكهرباء: مش عاوزين نروح لتخفيف أحمال

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الكهرباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء لبعض الشرائح.

زيادة بنسبة 16%

وقال أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «اللي زاد بس هو اللي بيزيد عن استخدام 2000 كيلو وات، وأهلنا البسطاء اللي استهلاكهم بسيط زي ما هما في الشرائح ما زادش، وهم يمثلوا نحو 40% من المستخدمين، اللي عنده تكييف واثنين وثلاثة دول هيدفعوا زيادة بنسبة 16%، لكن اللي عنده مروحة لأ مفيش زيادة لهم، وهذه الزيادات بسبب الأزمة العالمية».

وتابع أحمد موسى: «مش عاوزين نروح لتخفيف أحمال الكهرباء، لازم يكون عندنا هذه الإجراءات، لازم نقف مع بلدنا كلنا».

الاستهلاك التجاري أو الصناعي

واختتم أحمد موسى: «لازم يكون عندنا هذه الإجراءات لتشغيل المصانع والمؤسسات الإنتاجية ونساعد بلدنا كلنا، علينا توفير الكهرباء سواء في الاستهلاك التجاري أو الصناعي أو المنزلي».