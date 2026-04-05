قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عبد اللطيف المناوي: العالم فقد السيطرة على ترامب وسط تراجع دور القادة

ترامب
ترامب
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد اللطيف المناوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفقد السيطرة، بل إن العالم هو من فقد القدرة على التعامل معه والسيطرة على تحركاته، موضحًا العالم يمر بمرحلة “تقزّم” في القيادات، في ظل غياب شخصيات دولية مؤثرة وقادرة على فرض توازن حقيقي، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون ترامب أكثر عقلانية وحكمة خلال ولايته الثانية.

وأوضح عبد اللطيف المناوي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن القادة حول العالم غير قادرين على مواجهة ترامب في الوقت الحالي بسبب حالة الضعف التي يعانون منها، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي “ضرب بكل الأعراف عرض الحائط”، وتجاوز في تعامله مع الجميع دون أن يواجه برفض واضح من قادة الدول.

وأشار عبد اللطيف المناوي، إلى وجود تراجع ملحوظ في شعبية وقوة القيادات العالمية، مؤكدًا أن العديد من الدول، خاصة في العالم العربي والعالم الثالث، تسعى إلى إرضاء ترامب، في ظل حالة وصفها بـ”غير المنطقية”، حيث لا يوجد من يستطيع إيقافه، موضحًا أن ترامب يحرص على الظهور الإعلامي المكثف، خاصة خلال المؤتمرات، ويسعى دائمًا للظهور بصورة قوية ومؤثرة أمام الرأي العام.

ونوه عبد اللطيف المناوي، بأن ترامب لا يعود فقط إلى قدراته، بل يرتبط بشكل أساسي بحالة الضعف والخلل الكبير في النظام العالمي، مشيرًا إلى أنه كثيرًا ما يعلن مواقف ثم يفاجئ الجميع بتغيرها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم ترامب الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

انقطاع الكهرباء

سعر الدولار

مجدي عبد الغني

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

إبراهيم عبد الجواد

ترشيحاتنا

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

LG

بالصور

فيديو

مي كساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عصام محمد عبد القادر

مجدي أبو زيد

كريم خالد عبد العزيز

د.نجلاء شمس

المزيد