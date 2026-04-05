عبد اللطيف المناوي: العالم فقد السيطرة على ترامب وسط تراجع دور القادة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد اللطيف المناوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفقد السيطرة، بل إن العالم هو من فقد القدرة على التعامل معه والسيطرة على تحركاته، موضحًا العالم يمر بمرحلة “تقزّم” في القيادات، في ظل غياب شخصيات دولية مؤثرة وقادرة على فرض توازن حقيقي، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون ترامب أكثر عقلانية وحكمة خلال ولايته الثانية.

وأوضح عبد اللطيف المناوي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن القادة حول العالم غير قادرين على مواجهة ترامب في الوقت الحالي بسبب حالة الضعف التي يعانون منها، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي “ضرب بكل الأعراف عرض الحائط”، وتجاوز في تعامله مع الجميع دون أن يواجه برفض واضح من قادة الدول.

وأشار عبد اللطيف المناوي، إلى وجود تراجع ملحوظ في شعبية وقوة القيادات العالمية، مؤكدًا أن العديد من الدول، خاصة في العالم العربي والعالم الثالث، تسعى إلى إرضاء ترامب، في ظل حالة وصفها بـ”غير المنطقية”، حيث لا يوجد من يستطيع إيقافه، موضحًا أن ترامب يحرص على الظهور الإعلامي المكثف، خاصة خلال المؤتمرات، ويسعى دائمًا للظهور بصورة قوية ومؤثرة أمام الرأي العام.

ونوه عبد اللطيف المناوي، بأن ترامب لا يعود فقط إلى قدراته، بل يرتبط بشكل أساسي بحالة الضعف والخلل الكبير في النظام العالمي، مشيرًا إلى أنه كثيرًا ما يعلن مواقف ثم يفاجئ الجميع بتغيرها.