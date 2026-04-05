الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محمد فوزي: خطاب ترامب حول مضيق هرمز مناورة استراتيجية.. والتصعيد يظل خيارًا قائمًا

ترامب
ترامب
رنا عبد الرحمن

أكد الباحث في الشئون الإقليمية محمد فوزي، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن دونالد ترامب، بشأن مهلة إعادة فتح مضيق هرمز لا يمكن قراءتها بشكل مباشر، بل تحمل في طياتها رسائل متعددة تعكس نهجًا قائمًا على الغموض والتكتيك السياسي.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الإدارة الأمريكية تتعمد استخدام خطاب مزدوج يجمع بين التهديد الواضح بالتصعيد العسكري، وبين الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق، في محاولة لإرباك الأطراف الأخرى، وعلى رأسها إيران، وإبقاء نوايا واشنطن غير مكشوفة بشكل كامل.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يعكس اتساع الفجوة بين المواقف الأمريكية والإيرانية، خاصة في ظل تمسك كل طرف بشروطه الأساسية، ما يجعل فرص التوصل إلى تسوية سريعة عبر الوساطات الدولية أمرًا بالغ الصعوبة. وأضاف أن هذه الأجواء المشحونة قد تدفع بالأزمة نحو مزيد من التوتر، وربما إلى مواجهات محدودة على الأرض.

ولفت فوزي إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في لجوء واشنطن إلى تنفيذ ضربات عسكرية محدودة، ليس بهدف الدخول في حرب شاملة، ولكن كوسيلة للضغط وتحسين شروط التفاوض، ضمن سياسة تعتمد على مزيج من القوة والمرونة في آن واحد.

وأكد أن هذه الاستراتيجية، التي تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط بالتوازي مع إبقاء باب الحوار مفتوحًا، ليست عشوائية، بل تعكس حسابات دقيقة تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل تكلفة ممكنة.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتسم بدرجة عالية من التعقيد، حيث تحرص واشنطن على إبقاء جميع الخيارات متاحة، سواء عبر التصعيد العسكري المحدود أو عبر المسار الدبلوماسي، وهو ما يجعل مستقبل الأزمة مفتوحًا على عدة احتمالات، في ظل غياب مؤشرات حاسمة على اتجاه محدد حتى الآن.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

الغندور

خالد الغندور : أنا ضد التشكيك في الأندية وده حصل كتير

خوسيه ماريا سانشيز

يويفا يعلن طاقم حكام مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مي سليم

مي سليم تبرز رشاقتها في الجيم

بالصور

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد