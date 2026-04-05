ظروف التصوير كانت صعبة| باسم سمرة يكشف كواليس عين سحرية

كشف الفنان باسم سمرة عن تفاصيل جديدة في مشواره الفني، مؤكدًا حبه للأكلات الشعبية مثل الممبار والكبدة والفشة، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه خلال السنوات الأخيرة جاء بتوفيق من الله واختيار أعمال مميزة.

وأوضح باسم سمرة، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، أن العمل الفني الناجح لا يعتمد فقط على أداء الممثل، بل يحتاج إلى سيناريو قوي وإخراج مميز، معتبرًا أن تكامل عناصر العمل هو سر النجاح الحقيقي.

وتحدث باسم سمرة عن كواليس تصوير مسلسل "عين سحرية"، مشيرًا إلى أن التصوير جرى في عدد من المناطق الشعبية مثل عابدين وأحمد حلمي وشبرا، مؤكدًا أن ظروف التصوير كانت صعبة، لكن النتيجة النهائية جاءت مرضية للجميع، ولاقت إعجاب الجمهور.

وأضاف سمرة أنه أنهى تصوير الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل يوم 14 رمضان في تمام الساعة 11 صباحًا، موجهًا التحية لمؤلف العمل هشام هلال، ومشيرًا إلى أن شخصية "زكي المحامي" التي قدمها لم تكن مكتوبة له في البداية، حيث كان الدور مخصصًا للفنان عصام عمر قبل أن يتم ترشيحه لاحقًا.