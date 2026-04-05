اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تأخير ضبط المنبه لصلاة الفجر حتى بعد الشروق عليه إثم؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول فيه السائلة: “إذا نمت وكنت أنوي الاستيقاظ لصلاة الفجر على الساعة 7:00 ولم أضبط المنبه على موعد الصلاة الحقيقي، فهل عليّ إثم؟”، موضحًا أن التوقيت الحالي للشروق يكون قبل السابعة صباحًا، وبالتالي ضبط المنبه على هذا التوقيت يؤدي إلى خروج وقت الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من أراد ضبط المنبه لصلاة الفجر فعليه أن يضبطه قبل موعد الشروق، حتى يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، أما إذا استيقظ بعد الشروق فإنه يتوضأ ويصلي الفجر بنية القضاء، وله أن يصلي السنة معها إن شاء، وإن اكتفى بالفرض فلا حرج عليه.

وأضاف أن هناك وسائل تساعد على المحافظة على صلاة الفجر، مثل ضبط المنبه، أو الاستعانة بأحد من أهل البيت لإيقاظه، وكذلك الدعاء بأن يعينه الله على الاستيقاظ، مشيرًا إلى أن هذه الأمور من الأخذ بالأسباب المطلوبة.

وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي تعين على الاستيقاظ هو عدم السهر لوقت متأخر، لأن السهر الزائد قد يؤدي إلى تفويت الصلاة، موضحًا أن العلماء تحدثوا عن النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان يؤدي إلى الانشغال عن صلاة الفجر، كما نُهي عن النوم قبل العشاء حتى لا تفوت الصلاة.

وأكد أن المقصود هو تنظيم الوقت بحيث لا يؤدي السهر إلى ضياع الفريضة، أما من كان لديه عذر كعمل أو ظروف خاصة ويستطيع الاستيقاظ فلا حرج عليه، لكن من يعلم أن سهره سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر فعليه أن يقلل منه، حتى يلتزم بأداء الصلاة في وقتها، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا المحافظة على الصلاة.

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

