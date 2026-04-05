قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2026 في مصر وقيم الرواتب الجديدة

عبد الفتاح تركي

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2026 في مصر وقيم الرواتب الجديدة .. يترقب ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص موعد بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026، في ظل القرارات الأخيرة التي تستهدف تحسين مستوى الدخول ومواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يمثل هذا الملف أحد أبرز اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى المعيشة والدخل الشهري.

وتزايدت معدلات البحث حول تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة، خاصة مع ارتباطها بحزمة متكاملة من العلاوات والحوافز التي تستهدف دعم الفئات المختلفة من العاملين بالدولة.

واقرأ أيضًا:

زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2026 رسميا

من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.

ويأتي تحديد هذا الموعد في إطار الاستعداد لتطبيق الحزمة الجديدة مع بداية العام المالي، بما يضمن انتظام صرف الرواتب وفق القيم المحدثة لجميع العاملين المستفيدين من هذه الزيادة.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه.

الحد الأدنى للأجور 2024

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع إجراءات ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق توازنًا بين زيادة الأجور والسيطرة على معدلات التضخم.

العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة

تشمل الزيادة الجديدة مجموعة من العلاوات والحوافز التي تم إقرارها لدعم العاملين، حيث تقرر منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

كما تضمنت الحزمة زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، وهو ما يساهم في رفع إجمالي الدخل بشكل مباشر وتحسين مستوى المعيشة.

حوافز إضافية لقطاعي التعليم والصحة

تضمنت القرارات دعم عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

كما تم تخصيص حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بما يعزز من تحسين بيئة العمل في هذه القطاعات المهمة.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

تستهدف هذه الزيادات شريحة واسعة من العاملين، حيث يستفيد منها نحو مليون معلم في قطاع التعليم والأزهر، بالإضافة إلى نحو 640 ألف عامل في القطاع الطبي.

ويأتي ذلك ضمن توجه لربط تحسين الأجور بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة 2026

وفقًا للبيانات المعلنة، جاء الحد الأدنى لأجور الدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة من 13.200 جنيه إلى 14.900 جنيه.

الدرجة العالية من 11.200 جنيه إلى 12.900 جنيه.

مدير عام أو ما يعادله من 10.300 جنيه إلى 11.400 جنيه.

الدرجة الأولى من 9.200 جنيه إلى 10.800 جنيه.

الدرجة الثانية من 8.200 جنيه إلى 9.500 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية من 8.700 جنيه إلى 9.100 جنيه.

الدرجة الرابعة من 8.200 جنيه إلى 9.300 جنيه.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة من 8.100 جنيه إلى 9.100 جنيه.

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7.000 جنيه إلى 8.100 جنيه.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور .. هل يتم التطبيق في راتب شهر مارس أم إبريل ؟

أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في تحسين المعيشة

تعكس هذه الزيادة توجهًا واضحًا نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة، خاصة في ظل التحديات الحالية، حيث تسهم في رفع مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما تساعد هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاجية، في ظل ربط الأجور بالحوافز والامتيازات التي تم إقرارها ضمن الحزمة الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد