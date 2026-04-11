المحافظ يفتتح مدرستي نجع العرب سلمى ومحمد حسان الحكيم بقرية إدفا بسوهاج

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مدرستي " نجع العرب سلمي" للتعليم الإساسي، ومدرسة " الحاج محمد حسان الحكيم " الابتدائية، بقرية إدفا التابعتين لإدارة سوهاج التعليمية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح كمال سليمان نائب المحافظ، والمهندس حسن سلامة رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والنائب محجوب دياب، والنائبة صباح صابر، أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأهالي القرية.

وقد استهل المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة " نجع العرب سلمى" للتعليم الأساسي، والتي تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 15مليون و500 ألف جنيه، على مساحة 2084 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، وتضم11 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي مجهز.

كما افتتح "راشد" مدرسة " الحاج محمد حسان الحكيم " الابتدائية، والتي أقيمت على مساحة 138.5 مترًا مربعًا، بتكلفة بلغت 17 مليون و 620 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضي و 4 أدوار علوية، وتضم 16 فصلًا دراسيا.

وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز للإنشاءات بالمدرستين، مؤكدًا أنهما تمثلان إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال تقليل كثافة الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق التفوق الدراسي.

وقد وجه المحافظ التهنئة لأهالي قرية إدفا بمناسبة افتتاح المدارس الجديدة، داعيًا إلى الحفاظ على ما تم إنجازه، والاستفادة القصوى من إمكانيات هذه المنشآت التعليمية الحديثة.