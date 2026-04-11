لقاء تاريخي.. بدء المحادثات الثلاثية بين إيران و أمريكا و باكستان

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه على الرغم من مطالبة الفريق الإيراني المفاوض بقبول الولايات المتحدة لشروطها المسبقة، فقد تقرر مع ذلك "بدء المحادثات في إسلام آباد".

وذكر التقرير أن "إيران تعتقد أن وقف إطلاق النار في لبنان لم يتحقق بالكامل بعد، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا الالتزام".

أكدت وكالة فارس بدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، فيما أفادت وكالة أنباء عزام أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن بدء عملية التفاوض.

ترأس نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الوفد الأمريكي، ورافقه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتاكوف وجاريد كوشنر.

ومن الجانب الباكستاني، حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار ووزير الداخلية سيد محسن رضا نقوي.

ورحب شهباز شريف بالتزام الجانبين بالانخراط البناء، مؤكداً أن إسلام آباد مستعدة لمواصلة دورها الميسر لدفع المحادثات والمساعدة في ضمان سلام دائم في المنطقة.

لعبت باكستان سابقاً دور الوسيط والميسر في العديد من العمليات الدبلوماسية الإقليمية، وهي تحاول تعزيز مكانتها في التطورات السياسية في جنوب آسيا وخارجها.