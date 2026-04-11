طريقة تعديل تعليقك على Instagram وإضافة الصور في التعليقات

أتاحت منصة التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الأشهر في العالم Instagram ميزة التعديل على التعليقات لمستخدميها، ولكن بشرط واحد.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، أتاحت منصة إنستجرام خيار التعديل على التعليق فور كتابته لمدة 15 دقيقة فقط، وبعد إنتهاء هذه المدة لن تتمكن من التعديل التعليق، وسيكون أمامك خيار تركه أو حذفه.

كما أتاحت منصة إنستجرام خيار التعليق بالصور والكتابة النصية أيضاً، بعدما كانت التعليقات عبارة عن نصوص كتابية فقط.

ويمكنك تعديل التعليق بعدد لامحدود من التعليقات، ولكن في سياق المدة الزمنية المحددة 15 دقيقة فقط.

طريقة تعديل تعليقك على انستجرام والتعليق بالصور

1- بعد وضع التعليق الخاص بك، ستجد خيار التعديل

2- اضغط على التعليق وقم بتعديله عدد لا محدود من التعليق

3- يمكنك أيضاً التعليق بوضع الصور “كوميكس” مثل فيسبوك

4- تذكر دوماً ان مدة التعديل ضمن 15 دقيقة فقط من وضعهm