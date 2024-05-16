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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوتيريش: يمكننا استعادة هذه الثقة من خلال تغيير حياة الناس نحو الأفضل

صدى البلد

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يسعدني إن ارحب بهذه الجلسة رقم 18 في مدينة دراجا الجميلة انكم تجتمعون بينما تواجه منتقطكم والعالم كثير من التحديات الهائلة تتسبب الحرب و العنف في معاناة رهيبة في غزة و أوكرانيا وغيرها من البقاع حول العالم حيث يتم انتهاك القانون الإنساني الدولي وينتشر خطاب الكراهية كالنار في الهاشين وخاصتا ضد الأقليات والمهاجرين والاجئين،مضيفا أن الكوارث المناخية والفقر وعدم المساواة على تعميق الانقسامات بين البلدان المتقدمة والنامية وتتاكل فيها حقوق النساء و الفتيات وقد فقد العديد منهم الثقة في الإدارة الوطنية والمتعددة الأطراف.

وأضاف جوتيريش، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن يمكننا استعادة هذه الثقة من خلال تغيير حياة الناس نحو الأفضل هذه هي روح قمة المستقبل التي ستعقد في سبتمبر المقبل وهي أن نجتمع حول حلول فعالة لجميع المواطنين حول العالم وإصلاح المؤسسات العالمية غير العادلة والتي عفي عليها الزمن وجعل التعددية أكثر فاعلية بداية من مجلس الامن و الهيكل المالي الدولي ضمان حقوق الانسان وكرامته في كل مكان و الموفاء بوعودنا بعدم ترك أحد خلف الركب بما في ذلك من خلال سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين وحقوق جميع الأشخاص المتنقلين ومعالجة المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي والتاكد من أن التكنولوجيا تخدم الصالح العام واشراك الناس في جميع القرارات المتعلقة بمستقبلهم. 
 


وأوضح جوتيريش، أن باعتباركم برلمانيين فأنكم تطلعون بدور رئيسي في وضع الناس في المقام الأول وترجمة امالهم الي تشريعات وسد الفجوة بين التطلعات العالمية والحقائق المحلية ومن خلال تعزيز السياسات الطموحة و الشاملة يمكنكم المساهمة في مواجهة تحديات اليوم مع وضع الأسس لغدا أكثر أشراقا.


 

الكوارث المناخية حقوق النساء غزة الذكاء الاصطناعي مجلس الأمن

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