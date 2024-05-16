ما تأجلش الشغل لآخر اليوم ...4 خطوات للحصول على نوم جيد في الصيف

تعاني صعوبة فى النوم وفكرت أكتر من مرة فى تناول عقاقير منومة، نقدم لك أربع خطوات للحصول على نوم جيد في فصل الصيف بدون الحاجة للعقاقير، وفقا لما نشره موقع webmd.

4 خطوات للحصول على نوم جيد في الصيف

إنشاء بيئة مناسبة للنوم

قم بتهيئة غرفة النوم لتكون مريحة وباردة. استخدم مروحة أو تكييف الهواء إذا لزم الأمر.

استخدم الستائر الثقيلة أو الظلال لتقليل دخول الضوء الشمسي إلى الغرفة.

يضمن الهدوء في الغرفة وحاول تقليل الضوضاء الخارجية.



إنشاء جدول نوم منتظم

حاول أن تواظب على الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا، حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا سيساعد في تنظيم الساعة البيولوجية الخاصة بك وتحسين نوعية نومك، وحاول الابتعاد عن العمل قبل النوم نظم وقتك والتخلص من أعمالك قبل النوم بساعتين على الأقل.



ممارسة الاسترخاء قبل النوم

قم بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والتأمل، واليوغا قبل النوم.

تجنب المنشطات مثل الكافيين والنيكوتين قبل النوم، حيث يمكن أن يؤثران على جودة نومك.



العناية بالجسم

تجنب تناول وجبات ثقيلة وشديدة الدهون قبل النوم، حيث يمكن أن تسبب الشعور بالانزعاج والتقليل من جودة نومك.



خذ حمامًا دافئًا قبل النوم للمساعدة في الاسترخاء وتهدئة الجسم قبل النوم.

ارتدي ملابس مناسبة للنوم مصنوعة من قماش خفيف ومسامي للسماح بتدفق الهواء.



تذكر، الحصول على نوم جيد يعتمد على الاسترخاء والروتين الصحي، جرب هذه الخطوات واكتشف ما يعمل بشكل أفضل لك في الصيف للحصول على نوم هادئ ومريح.