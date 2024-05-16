خبر سار لجمهور الزمالك بشأن نجم الفريق زيزو | تفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمد البنهاوي، كواليس داخل نادي الزمالك عن اتفاق زيزو للتجديد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد ببرنامج “الهدف” على شاشة أون تايم سبورت: “زيزو اتفق على البنود والخطوط العريضة، وتنازل عن قيمة مالية كبيرة حال انتقاله للشباب السعودي”.

وانتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.



وسجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليجدد آمال الفريق الأبيض.