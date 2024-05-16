فرج عامر يلفت الأنظار بأداء هذا اللاعب.. تفاصيل

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "باك شمال نادي طلائع الجيش يسري وحيد لاعب مميز ، ويلفت الانظار واكيد هيكون من اهم لاعبي موسم الانتقالات في نهاية الدوري هذا الموسم، بالمناسبة هذا اللاعب معار من نادي الترسانة".

من جانب آخر، كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة أنه لا يوجد مكافآت خاصة للاعبي الفريق عقب الفوز على الإتحاد السكندرى ولكن هناك لائحة سوف تطبيق فقط.

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" الفوز بديربي الإسكندرية شى عظيم وهناك تطوير للأداء بمرور المباريات ونرغب فى حصد مركز بالمربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز ".