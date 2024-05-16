آخر تطورات إصابات الزمالك قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول تطورات أصابات لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في لقاء الإياب لنهائي الكونفيدرالية.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “مصطفى شلبي بدأ يشارك في التمرين ولكن بنسبة ٦٠٪؜ سيكون جاهز للنهائي، ودونجا جاهز تماما، اما شيكابالا فهو غير موجود”.

وانتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.



وسجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليجدد آمال الفريق الأبيض.