عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات الموقف بين محمد صلاح وحسام حسن

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. لا مشكلة بين محمد صلاح وحسام حسن وسوء التفاهم انتهى تماما”. 

شكوك حول مشاركة مرموش مع الفراعنة

أثار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الشكوك حول إمكانية لحاق عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن القارة الإفريقية.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بوركينا فاسو وغينيا بيساو لاعب ليفربول محمد صلاح محمد صلاح لاعب ليفربول منتخب مصر السابق منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ترشيحاتنا

سد النهضة وغزة.. القمة العربية في البحرين تناقش أهم القضايا والملفات اليوم

متحدث الوزراء: إجراءات تسليم أرض «رأس الحكمة» تتم خلال الفترة الحالية

وزير الزراعة يقرر إلغاء تكليف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

عيد الصعود وقمص برية شهيت.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ3 أعياد اليوم |تفاصيل

شوبير يوجه رسالة هامة لمدرب الزمالك بشأن هذا اللاعب

شبانة: الأهلي المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-