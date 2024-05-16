تطورات الموقف بين محمد صلاح وحسام حسن

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. لا مشكلة بين محمد صلاح وحسام حسن وسوء التفاهم انتهى تماما”.

شكوك حول مشاركة مرموش مع الفراعنة

أثار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الشكوك حول إمكانية لحاق عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن القارة الإفريقية.