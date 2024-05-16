تعليم القاهرة تحذر الغشاشين بلجان الإعدادية : هنحرمكم من الامتحانات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين بدأوا اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة .

حيث نبهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على جموع طلاب الصف الثالث الإعدادي الممتحنين داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، بضرورة الإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم .

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن الطلاب الغشاشين سوف يتعرضوا لعقوبة الحرمان من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وقد صدرت تعليمات رسمية لجميع مديري عموم الإدارت التعليمية بمحافظة القاهرة ، بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كما شددت التعليمات ، على ضرورة الإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة