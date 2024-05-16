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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل لجنة القيم بالبرلمان: مصر بصدد اتخاذ مواقف أكثر جدية لردع العدوان الإسرائيلي

سيد سمير، عضو مجلس
سيد سمير، عضو مجلس النواب

قال النائب سيد سمير، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن رد مصر الحاسم على وزير خارجية إسرائيل رسالة غاضبة برفض العدوان على غزة والسيطرة على معبر رفح واستمرار حرب الإبادة العدوانية الحالية، وصفعة على وجه دولة الاحتلال.

وأضاف "سمير"، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، أن مصر حاسمة في مواقفها برفض استمرار العدوان والتهجير والوحشية الإسرائيلية، وتابع: "مصر بصدد اتخاذ مواقف أكثر جدية لردع العدوان الاسرائيلي الحالي".

 

وشدد وكيل لجنة القيم بالبرلمان، على أهمية رد مصر الحاسم على تصريحات وزير خارجية إسرائيل وذلك بتحميل مصر مسئولية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومحاولة لي الحقائق، قائلا: "رفض مصر السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح حاسم ورسالة غاضبة من القاهرة".  

وتابع نائب الدقهلية، أن مواقف إسرائيل وعدوانها مفضوح تماما وخطتها في الدمار واضحة تماما ومرفوضة مصريا وعربيا ودوليا.

واختتم النائب سيد سمير، أن رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً، وهى التي تواصل جرائمها في القطاع وسيطرت على المعبر، وتتحمل جميع التداعيات الحالية والمستقبلية، محذرا حكومة الاحتلال من مغبة مواصلة الاحتلال وسياسته السافرة في قطاع غزة وما أدى لاستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وقرابة 80 ألف مصاب في كارثة إنسانية كبرى.

سيد سمير لجنة القيم العدوان غزة

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