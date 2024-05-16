راكبة رومانية في مطار الغردقة تحاول تهريب حشيش في فرشاة الشعر| صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسي مدير الإدارة من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا اشتبهت ولاء عبدالفتاح زناتي مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة رومانية الجنسية قادمة من مطار دسلدورف الألمانى أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس القسم فتم تأكيد الاشتباه.



وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قام بتكليف عادل قرني مأمور الجمرك ومحمود صبري أبو المجد رئيس قسم التفتيش بتفتيش حقائبها فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش مخبأة فى فرشاة الشعر داخل حقائبها .

وقام بالجرد والتحريز خديجة عبدالشافي و وائل علي أحمد بحضور محمد محمد طعيمة من الأمن الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.