أبو الغيط: الجرح في السودان غائر وخطير.. ويهدد بقاء الدولة وحياة الملايين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، :نطالب المجتمع الدولي بمن فيه أصدقاء إسرائيل، و خاصة اصدقاء إسرائيل بمؤتمر دولي للسلام، يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي، و العمل على مساعدة الطرفين".

وأضاف أحمد أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح فعاليات القمة العربية الـ33، أن أزمات المنطقة العربية مازالت مفتوحة، لافتاً إلى أن الجرح في السودان غائر و خطير، لأنه يهدد بقاء الدولة، ووحدة مؤسساتها الوطنية و يهدد حياة الملايين من الأشخاص.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى، أن التهجير القسري للفلسطينيين من أرضيهم مرفوض عربياً و دولياً و كذلك أخلاقياً و إنسانياً و قانونياً.



وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم يمر بحالة غير مسبوقة من الاستقطاب المنذر بالخطر والخسارة للجميع.