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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة حلوان الأهلية تعلن استعدادها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان الأهلية الدكتور السيد قنديل

أكد رئيس جامعة حلوان الأهلية الدكتور السيد قنديل، جاهزية الجامعة لعقد امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاستعداد الكامل من حيث تجهيز القاعات، وتوفير الإضاءة المناسبة، وإتاحة الخدمات الطبية اللازمة، وغيره؛ لضمان سير الامتحانات بشكل سلس ومنضبط.


ووجه قنديل - في تصريح اليوم /الخميس/ - بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم خلال فترة الامتحانات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.


من جانبه .. أعلن الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انعقاد الامتحانات بجامعة حلوان الأهلية بداية من بعد غد السبت وحتى الخميس 13 يونيو المقبل والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات.


بدوره .. قال سيد عطا أمين عام جامعة حلوان الأهلية، إن الجامعة على أتم استعداد لإجراء الامتحانات، وتم توجيه التعليمات اللازمة إلى جميع العاملين لضمان الانضباط أثناء فترة الامتحانات، مشيرا إلى ضرورة احترام جميع الطلاب لقواعد العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات الخاصة بأداء الامتحانات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم.

جامعة حلوان الاهلية الامتحانات امتحانات نهاية الفصل الثاني

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