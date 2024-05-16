جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على الملاجئ في غزة

أكد عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، انه من الضروري حماية الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف المناطق كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: “على إسرائيل تدبير الضمانات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين”.

وتابع عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا:"يجب وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الملاجئ الآمنة وقوافل المساعدات الإنسانية".

وأكمل عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا:" إسرائيل تواصل انتهاكاتها وتمنع الوصول إلى قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير".

وتابع عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.