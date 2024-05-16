إعلان المنامة يؤكد رفضه لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين ويطالب بوقف العدوان

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يؤكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن إعلان المنامة يؤكد ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها أكثر من 2.3 مليون مواطن فلسطيني، كما يؤكد ضرورة حشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة.

وأضافت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن إعلان المنامة يشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، وشدد إعلان المنامة على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات

وتابعت مصادر للقاهرة الإخبارية:" إعلان المنامة يؤكد ضرورة تمكين منظمات الأمم المتحدة من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، ويجدد إعلان المنامة رفضه القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية".

وأكملت مصادر للقاهرة الإخبارية: “إعلان المنامة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، ويدعو إلى توفير الحماية للمدنيين في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ويدين إعلان المنامة عرقلة إسرائيل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإمعانها في التصعيد العسكري".