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رئيس التحرير
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برلمان

أمين تنظيم الجيل: رؤية مصر بالقمة العربية ضامنة لسلام عالمي وإقليمي دائم

الدكتور أحمد محسن
الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل

قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم خلال القمة العربية بالبحرين، نموذجا للدولة الحريصة على إنهاء النزاعات وتجنيب المنطقة بخطوات جادة لحرب ودمار لا أحد رابح فيها، مشيرًا إلى أنه بات على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره الداعم للتحركات المصرية الآملة في وضع حد لما تشهده المنطقة من حروب ومجازر تسببت فيها إسرائيل دون غيرها.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الثالثة والثلاثين، جاءت متوازنة، فهي تمحورت ما بين التحذير من مغبة الحرب القائمة في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة جماعية، وكذلك خطورة استمرار عمليات إسرائيل العسكرية في رفح الفلسطينية، وكذلك إشارة الرئيس إلى ضرورة الارتكان إلى سلام دائم من خلال وقف إطلاق النار في غزة، والانخراط في عملية حوارية جادة للتوصل إلى سلام دائم، والذي لن يتأتى إلا برؤية مصر التي أكد عليها الرئيس خلال قمة المنامة.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى الرئيس السيسي  بالقمة العربية، كشف للعالم إدعاءات إسرائيل ومراوغاتها فى عملية وقف إطلاق النار، وهو استمرار لنهجها في التضليل والتعتيم على جرائمها في قطاع غزة ورفح.

واختتم أحمد محسن قاسم، بالتأكيد على رفض التهجير القسير للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي تجدد مصر تأكيدها عليه في كل المحافل الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البحرين المجتمع الدولي غزة وقف إطلاق النار

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