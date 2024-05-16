الحرية المصري: كلمة الرئيس بالبحرين حددت ثوابت موقف الدولة الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة ال ٣٣ من القمة العربية بمملكة البحرين؛ تضمنت محددات وثوابت الدولة المصرية الراسخة الداعمة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة؛ ووضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته بضرورة التدخل الفورى لوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى فى بيان صحفى له ؛ إن الرئيس السيسى جدد موقف مصر الثابت فعلا وقول بدعم الشعب الفلسطينى؛ ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة؛ بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وأضاف د. ممدوح محمود أن كلمة الرئيس أمام القمة العربية تضمنت العديد من الرسائل فى مقدمتها أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تكون قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن؛ وأن سياسة حافة الهاوية لا يمكن أن تجدى نفعا أو تحقق مكاسبا.

وأوضح د. ممدوح محمود أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته لوضع حد للعدوان الاسرائيلى ووقف نزيف الدم الفلسطينى؛ حيث تبذل مصر جهودا حثيثة لانقاذ المنطقة من السقوط فى الهاوية؛ ولكن لا توجد ارادة سياسية دولية لانهاء الاحتلال الاسرائيلى؛ ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين؛ فضلا عن تهرب اسرائيل من مسئولياتها ومن كافة المفاوضات؛ بهدف المضى قدما فى العمليات العسكرية في رفح؛ وغلق معبر رفح لاحكام الحصار على الشعب الفلسطينى وهو ما ترفضه مصر.

وطالب رئيس حزب الحرية المصرى ؛ قادة الدول العربية ودول العالم للتكاتف لوضع حد لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذي يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.