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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تقرير: نقص أدوية السمنة وإنقاص الوزن يسبب الإزعاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يشعر المرضى الذين يوصف لهم أدوية فعالة للغاية لمكافحة السمنة بالقلق إزاء الصعوبة المتزايدة في الحصول عليها وسط النقص طويل الأمد الناجم عن الطلب الكبير على الأدوية، وفق تقرير نشره مؤخرًا موقع أكسيوس الأمريكي.

 

وقال إيثان لازاروس، طبيب السمنة المعتمد في دنفر: "لقد نفد مخزونها في كل مكان منذ حوالي شهر، لقد تحول الأمر من سهولة تحديد موقعه إلى كونه صعبًا للغاية".

 

وأضاف لازاروس وأطباء آخرون تحدثوا مع أكسيوس إن جميع مرضاهم تقريبًا في الأسابيع الأخيرة واجهوا صعوبة في العثور على الجرعة الموصوفة لهم.

ويتصل المرضى بشكل متزايد بالصيدليات لتتبع وصفاتهم الطبية، وفي كثير من الحالات، يضطرون إلى تبديل الجرعات أو الأدوية تمامًا.

وبالنسبة لبعض المرضى، أحد الجوانب الأكثر إزعاجًا هو مدى سرعة عودة الأفكار المستمرة حول الطعام.

 

وقالت كريستين رين فيلدينج، مديرة برنامج إدارة الوزن بجامعة نيويورك لانجون، إن "ضجيج الطعام" يختفي عند الأشخاص الذين يتناولون منتجات GLP، "ويشعرون بالحرية الشديدة".

وفي الوقت نفسه، قال الأطباء إن بعض المرضى يواجهون أيضًا صعوبة أكبر في إقناع شركات التأمين بإعادة السماح بتغطية وصفاتهم الطبية بعد العديد من القواعد المشددة في بداية العام للحد من الإنفاق على الأدوية باهظة الثمن.

 

ويقول الخبراء إن التوقف عن تناول الأدوية، حتى لمدة أسبوع أو أسبوعين، يمكن أن يكون مزعجًا.

ويبدأ المرضى بجرعات أقل قبل زيادتها تدريجيًا إلى جرعات أعلى، وهي عملية تستغرق عادةً أشهرًا.

السمنة أكسيوس

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