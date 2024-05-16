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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بالبحرين رسالة قوية لقادة العرب

النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العربية الـ 33 المنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، مؤكدا أنها حملت الكثير من الرسائل الهامة للعالم تجاه ما يحدث فى غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إنسانية بحق المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب،  أن الرئيس السيسي وضع العالم أجمع أمام مسئولياته تجاه ما يحدث فى قطاع غزة  والتى لن يغفل عنها التاريخ ولن يغفر للمتورطين فى المأساة التي يعاني منها المواطنون الأبرياء وحصار شعب كامل وتهجيرهم القسري، موضحا أن إسرائيل تجاوزت بأعمالها الإجرامية ضد المواطنين العزل فى قطاع غزة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأكد مهني، أن موقف مصر واضح بشأن القضية الفلسطينية وتقود المشاورات من أجل حل الدولتين ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وذلك بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء العرب، وتقوم بمحاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، مشيرا إلى أن الرئيس وجه رسالة لقادة العرب وهي أن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يُمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة البحرينية المنامة القمة العربية قطاع غزة

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