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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ الآسيوي.. طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان

طريقة عمل دجاج تايلاندي
طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان

تعتبر طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان، وصفة من وصفات المطبخ الآسيوي، والتي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان، وهي من الأكلات التايلاندية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان

 

طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان

 

مقادير طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان:

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 فص ثوم مفروم
½ 1 قطعة جذر زنجبيل طازج، مقشر ومفروم
1 حبة بصل أخضر، مقطع الأجزاء البيضاء والخضراء فقط إلى شرائح رقيقة (احتفظي بالأجزاء الخضراء الداكنة للزينة)
1 فلفل أحمر حار كبير، مزال منه البذور ومقطع إلى شرائح
ملعقة كبيرة من بشر البرتقال
2 صدر دجاج متوسط، مقطع إلى قطع
1 ملعقة كبيرة من صلصة المحار
1 ملعقة كبيرة من صوص الصويا
½ ملعقة صغيرة سكر
10-12 أوراق ريحان كاملة، مغسولة ومجففة
أرز مطبوخ

 

طريقة عمل دجاج تايلاندي بالريحان:

_ نسخن الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة حتى يلمع، ثم يضاف الثوم، الزنجبيل والبصل الأخضر، ونحمر المزيج حتى تفوح رائحته (حوالي لمدة دقيقتين).

_ يضاف الفلفل الحار وبشر البرتقال، ونستمر في الطهي لمدة دقيقة أخرى، ثم يُضاف صوص الصويا وصلصة المحار والسكر. 

_ نطهو المزيج لمدة 30 ثانية أخرى، ويضاف الدجاج ونرفع درجة حرارة النار قليلاً ثم نحمره حتى النضج.

_ تضاف أوراق الريحان إلى المقلاة، ونقلب المزيج بضع مرات مع الصوص وحتى يذبل الريحان قليلاً، ثم نزيل بشر البرتقال. 

_ نوزع الدجاج فوق صحنين من أرز الياسمين.

_ نزين الطبق بالجزء الأخضر الداكن المفروم من البصل الأخضر، والقليل من الفلفل الحار الأحمر.

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