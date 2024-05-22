أخبار التوك شو|موعد انكسار الموجة الحارة.. أسعار الذهب والدولار.. وآخر تطورات الوضع في غزة

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 22-5-2024.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 22 مايو 2024.



موعد انكسار الموجة الحارة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



الطماطم بـ 5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22 مايو

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الأربعاء.



مصدر رفيع يعرب عن استغراب مصر من تعمد الإساءة لجهود الدولة تجاه غزة

أعرب مصدر مصري رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع.



مصدر مصري رفيع المستوى : هناك أطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للتهرب من اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.



مع اقتراب عيد الأضحى.. هل ستنخفض أسعار اللحوم؟

قالت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، إن وزارة التموين تهتم بتوفير كميات كبيرة من اللحوم بجميع أنواعها، ويتم توزيعها على كافة المجمعات الإستهلاكية، بإجمالي 1500 مجمع على مستوي الجمهورية.



القاهرة الإخبارية: مدينة رفح تشهد عدوانا غير مسبوق لتوسيع التوغل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلاً يفيد بأن قوات الاحتلال تقترب من بوابة صلاح الدين، أن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة وسط القطاع.



روبوت صيني قادر على محاكاة مشاعر البشر| شاهد

طور فريق من العلماء في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، روبوتًا قادرًا على محاكاة المشاعر الإنسانية على اختلافها، وأطلقوا عليه اسم غواغوا.