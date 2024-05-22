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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول ألماني يكشف عدم ارتياح برلين لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

طلب اعتقال لنتنياهو
طلب اعتقال لنتنياهو

اعترف مسئول ألماني لوكالات صحفية دولية بعدم ارتياح ألمانيا لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو.

زعم المسئول الألماني الذي لم يكشف عن هويته أن طلب اعتقال نتنياهو "يضعنا في مشاكل".

قال المسئول أن برلين ملتزمة بأمن إسرائيل وتدعم مدعيا عاما مستقلا للمحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اعتقال نتنياهو قد تقوض جهود برلين لتعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية في واشنطن.

كما ذكر مصدر دبلوماسي أن لندن سعت مع مجموعة السبع لمنع الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق إسرائيليين.

 

مسؤول ألماني الجنائية الدولية

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