مسئول ألماني يكشف عدم ارتياح برلين لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

اعترف مسئول ألماني لوكالات صحفية دولية بعدم ارتياح ألمانيا لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو.

زعم المسئول الألماني الذي لم يكشف عن هويته أن طلب اعتقال نتنياهو "يضعنا في مشاكل".

قال المسئول أن برلين ملتزمة بأمن إسرائيل وتدعم مدعيا عاما مستقلا للمحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اعتقال نتنياهو قد تقوض جهود برلين لتعزيز دعم المحكمة الجنائية الدولية في واشنطن.

كما ذكر مصدر دبلوماسي أن لندن سعت مع مجموعة السبع لمنع الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق إسرائيليين.