انطلاق حملة''صك الخير''من أبوسمبل لأهالي غزة والأسر المستحقة 

أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة ''صك الخير'' لأول مرة من مدينة أبو سمبل جنوب أسوان والذى يستهدف توصيلها إلى أهالى قطاع غزة والأسر المستحقة بجمهورية مصر العربية، وهى عبارة عن حيوانات تسمين تم الإشراف الطبى والبيطرى والغذائى عليها بعد وصولها من دولة السودان الشقيقة، وتم تغيير نوع العلف المقدم للحيوانات بأعلاف عالية الجودة لتصل إلى المستحقين بدرجة الجودة المعتادة التى اعتاد المتبرع والمستحق عليها، ويبلغ سعر صك الخير 8500 جنيه موجه لأهالى قطاع غزة والأسر المستحقة.

وقالت مروة أسامة، نائب المدير التنفيذى لشركة أرض الخير التابعة لمؤسسة "مصر الخير"، إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التى تقدمها "مصر الخير" سنويًا نظرًا لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين ومع ذلك فهى ترسم لوحة التنمية المستدامة التى تقدمها المؤسسة لخلق مستثمر صغير، حيث أنها تحقق سنويًا تغيير جذرى فى حياة العديد من المستحقين الذين يتحولون إلى صغار مربين بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيوانى تحت إشراف شركة أرض الخير ومع توالى الدورات التنموية للمتميزين منهم يتحولون إلى المستثمرين فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التى تعد من أهم أهدافنا فى التنمية الشاملة بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية فى مصر.

صك الخير

وأكدت مروة أسامة، أن مؤسسة "مصر الخير" تعتمد فى حملة "صك الأضحية" على أفضل سلالات اللحوم البلدية حيث لدينا خبراء على أعلى مستوى فى هذه المزارع التى لا نمتلك فيها العجول وإنما يمتلكها المستفيدون، وفى نهاية دورة التسمين نقوم بتسويق المنتج ووقت صكوك الأضاحى تشترى المؤسسة العجول من المستفيدين وتقوم بعمليات الذبح وفقًا للشريعة وتوقيتات الذبح ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا مع ضمان وصول 9 كيلو جراما من اللحم الصافى للمتبرع وتوزيع 18 كيلو جراما على المستحقين.

وأشارت إلى أن المواشى بمزارع مصر الخير، بلدى تماما ويشرف عليها تغذيتها أكبر أطباء تغذية يشرفون على الأعلاف وتسمين المواشى، وليست فكرة صك ولحوم يتم توزيعها وانما قصة حياة فوق 7000 مستفيد سيدة وشباب كانوا عاطلين العمل وقدمت لهم مؤسسة مصر الخير التمويل بالتعاون مع عدد من البنوك، حيث يعد هذا المشروع أكبر مثال للتكافل الإجتماعى ومن أكثر النماذج الناجحة.

وأوضحت أن صك الأضحية يوفر الأضحية بمبلغ مناسب مع الوصول للمحتاجين فى المحافظات الحدودية والأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، موجهة جميع الراغبين إلى شراء صكوك الأضحية بالمشاركة فى الحملة وحجز الصكوك من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكترونى، أو قنوات التبرع الإلكتروني.