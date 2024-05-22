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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ولادي بيحبوه.. محمد محمود يرد على حقيقة غرور أحمد الفيشاوي فى التصوير

محمد محمود
محمد محمود

أعرب الفنان محمد محمود عن سعادته ببدء عرض فيلمه الجديد “بنقدر ظروفك” والذى يشارك فى بطولته بجانب كل من أحمد الفيشاوي ومي سليم.

وقال محمد محمود في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه يجسد فى الفيلم شخصية “بقال” ويحاول من خلال هذه المهنة  توجيه رسالة للجمهور بأن كل شخص لابد أن يلبى طلبات بيته بكميات صغيرة التى تكفى احتياجاته.

وعن تعاونه مع أحمد الفيشاوي لأول مرة أكد محمد محمود أن أحمد الفيشاوي فنان راق جدا قائلا:" أولا أحمد الفيشاوي ولادي بيحبوه جدا وفرحوا اننا هنشتغل مع بعض وهو شخص ملتزم جدا وسعيد بتعاوني معه فى هذا الفيلم  وأتمنى ان يكون هناك أعمال أخرى تجمعني به.

عن حقيقة أن الفيشاوي شخص مغرور مع زملائه فى الكواليس نفى محمد محمود هذه الأقاويل جملة وتفصيلا مؤكدا أن الفيشاوي من أكثر الفنانين تواضعا مع الجميع سواء فى لوكيشن التصوير أو خارجه.

 

فيلم بنقدر ظروفك

 

تدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

 

أبطال فيلم بنقدر ظروفك


فيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

 

الفنان محمد محمود احمد الفيشاوي مي سليم بنقدر ظروفك

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