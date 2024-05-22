حزب الإصلاح والنهضة: مصر داعمة للقضية الفلسطينية ورفضت بشكل قاطع مخطط التهجير

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الصلاح والنهضة، أن العالم كله يرى المجازر التي تتم من قبل الإحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والسعي نحو تهجير الفلسطينيين، إلا أن مصر رفضت بشكل قاطع مخطط التهجير، وأرسلت المساعادت والدعم.

وقال هشام عبد الغزيز، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر كانت قادرة على ابرام اتفاقيات هدنة، والسعي نخو تهدئة الأوضاع، ووضع حلول عاجلة للقضية الفلسطينية.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه من أجل العمل على حل القضية الفلسطينية، لا بد من الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية وثانيها وقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل وثالثها إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيًا الأطراف الإقليمية التي تؤجج الصراع لمصالحها الضيقة بالتوقف عن ارتكاب التصرفات غير المسئولة